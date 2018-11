Autotööstuse tippmehe vahistamine saatis Nissani ja Mitsubishi aktsiad langusesse

Ghosni teod paljastas Nissani poolt läbi viidud siseuurimine, mis sai alguse anonüümse vilepuhuja vihjest. Nissan teatas esmaspäeval, et jagab kõiki oma uurimise tulemusi prokuratuuriga ning teeb nendega igat moodi koostööd. Autotootja vihjas ühtlasi sellele, et Ghosni hingel võib olla veel terve hulk muid rikkmisi. Lisaks Ghosnile on vahistatud ka Nissani nõukogu liige Greg Kelly, keda kahtlustatakse pettustele kaasa aitamsies.