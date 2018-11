Linnaosavalitsus tahab haisutava asfalditehase kinni panna

«Lasnamäe linnaosavalitsuse töötajad on käinud iga päev Raadiku ja Mahtra elurajooni ümbruse õhu kvaliteeti hindamas ning seejuures tõdenud, et kütteaine vahetusega on muutunud ainult lõhna iseloom. Ebameeldiv lõhn häirib jätkuvalt Lasnamäe elanikke,» ütles Lasnamäe linnaosavanem Maria Jufereva-Skuratovski.

«Sõltumata mõõtmistulemustest seisab linnaosavalitsus selle eest, et 2019. aasta kevadperioodil selles asukohas asfalditootmine ei jätkuks. Praktika näitab, et kütusevahetus ei olnud tulemuslik ning ebameeldiv lõhn häirib lasnamäelasi. Selline olukord on vastuvõetamatu. Oleme kindlal positsioonil, et ainukeseks lahenduseks on asfalditehase ümberpaigutamine teise kohta,» rõhutas Jufereva-Skuratovski.