Kadri Simson: Nordica äri tuum on allhange

Üle-eelmisel nädalal teatas Nordica, et sulgeb uuest aastast liinid Oslosse, Amsterdami ja Peterburi. Eelmisel nädalal sai teatavaks, et lennufirma plaanib põhiliinina sulgeda ka Müncheni ning suviste sihtkohtadena näiteks Berliini, Hamburgi, Rijeka ja Göteborgi.

Nordica aktsiaportfelli hoidjast majandusminister Kadri Simson ütles ERR-ile, et lennundus on olemuselt mahuäri ehk mida suurem on ettevõte ja rohkem lennukeid, seda efektiivsemalt töötab. Kuid Tallinn on väike turg ja mahtu tuleb Nordical otsida mujalt.