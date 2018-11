Reanult' tegevjuht ja Nissani nõukogu esimees Carlos Ghosn võeti Jaapanis vahi alla

Jaapani rahvusringhäälingu NHK ja väljaande Asahi sõnul võeti Ghosn vahi alla süüdistatuna finatsseaduste rikkumises. Nissan teatas, et mees on manipuleerinud oma enda rahalist kompensatsiooni puudutavaid finantsandmeid ja lubas Ghosni nõukogu esimehe kohalt tagandada.

Autotootja on enda sõnul uurinud anonüümse vilepuhuja vihje põhjal Ghosni ja nõukogu liikme Greg Kelly tegevust juba mitu kuud ja leidnud selle käigus terve hulga rikkumisi, mille hulka kuulub ka «ettevõtte varade väärkasutamine». Nissan plaanib lisaks Ghosnile vabaneda ka Kellyst, kes on praeguste tõendite järgi Ghosni kaasosaline ja rikkumistega sügavalt seotud. Kelly on samuti vahistatud.