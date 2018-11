Ootamatu pööre: Vene prokuratuur kahtlustab Browderit seotuses Magnitski tapmisega

Prokuratuuri teatel süüdistatakse Browderit nüüd kriminaalse rühmituse moodustamises Venemaal raha pesemiseks. Samuti kahtlustatakse, et vangistuses surnud Magnitski mürgitati ja, et sellega oli seotud Browder.

«Homme kutsub Hollandi valitsus EL-i liikmesriigid Haagi, et teha ettepanek luua üleeuroopaline Magnitski seadus. Selle eel süüdistab Vene valitsus mind Sergei Magnitski mõrvamises. See on pehmelt öeldes kafkalik,» ütles Browder.

Danske tellitud välisaudit näitas, et panga Eesti üksuse 10 000 mitteresidendist kliendist olid enamik kahtlased ning tõenäoliselt on suur osa panga enam kui 200 miljardi euro suurusest mitteresidentide tehingute voostki probleemne, kahtlaste tegevustega seoses on Danske Eesti politseile üles andnud kaheksa endist töötajat ning ametivõimudele on teatatud kokku 42 kahtlase tegevusega seotud ekstöötajast.