Konkurentsiamet tõrjub Sõnajalgade süüdistusi

«Konkurentsiamet ei nõustu Eleon Grupi väidetega. Nii otsuse tegemise faktist teavitamise kui otsuse avaldamise küsimuses on amet järginud seadust. Konkurentsiamet saab otsuse avaldada alles siis, kui sellest on ärisaladused välja jäetud,» ütles konkurentsiameti avalike suhete juht Maarja Uulits BNS-ile.

Eleon Grupp teatas reedel, et peab Nelja Energia ja Eesti Energia koondumist jätkuvalt lubamatuks ja vaidlustab konkurentsiameti otsuse kohtus. Ühtlasi leiab Oleg ja Andres Sõnajalale kuuluv firma, et konkurentsiamet võis rikkuda seadust.

«Oluline on silmas pidada, et koondumise kontrolli menetluse raames ei lahendata valdkonnas eksisteerivaid võimalikke kitsaskohti ega muid konkreetse koondumisega otseselt mitteseotud küsimusi,» lisas Uulits.

Konkurentsiameti avalike suhete juhi sõnul on mõistagi ameti otsust võimalik kohtus vaidlustada, kuid tema teatel on konkurentsiamet oma otsuse tegemisel ning teavitamisel järginud seadust ja toetunud tavapärasele praktikale.

Eleon teatas reedel, et firma hinnangul viidi Nelja Energia ja Enefit Greeni tehing lõpuni salatsedes. Eleoni kinnitusel on Eesti Energia meedias teatanud, et tehing viidi lõpuni 6. novembril, kohe pärast koondumisloa saamist. Avalikkust teavitas konkurentsiamet koondumisotsusest alles 7. novembril ning koondumismenetluses vastuväiteid esitanud isikuid otsusest üleüldse ei teavitatud, teatas Eleon.

Eleoni esindaja, Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer ütles pressiteate vahendusel, et konkurentsiamet on praeguseks neile öelnud, et 19. novembril teatavad koondumisosalised, milliseid andmeid nad koondumisotsuses peavad enda ärisaladuseks ja alles seejärel otsustab Konkurentsiamet millisel kujul meile otsus edastatakse.

«Samas on selge, et koondumismenetluse raames oli piisavalt aega välja selgitada, mis on osalejate ärisaladused, mis mitte ning vastuväidete esitajatel palus Konkurentsiamet vastava info esitada koheselt peale vastuväidete esitamist juba varasuvel,» rääkis Holsmer. Advokaadi hinnangul oli amet teadlik esitatud vastuväidetest ning seeläbi ka turuosaliste võimalikust huvist otsust vaidlustada eesmärgiga ära hoida tehingu lõpule viimine.

«Seevastu on konkurentsiamet pidanud vajalikuks otsusest teavitada üksnes koondumise osalisi ning avalikkust teavitada alles pärast tehingu toimumist, jättes huvitatud isikutele otsus sootuks edastamata. Eeltooduga raskendatakse oluliselt isikutel oma õiguste efektiivset kaitset,» rääkis Holsmer.

Neljapäeval sai teatavaks, et Tallinna halduskohus peatas Oleg Ossinovski ettevõtte Skinest Energia kaebuse peale konkurentsiameti otsuse, millega lubati Eesti Energial osta Nelja Energia. Skinest Energia esitas mõned päevad peale konkurentsiameti otsust Tallinna Halduskohtule kaebuse tühistada konkurentsiameti otsus ning tuvastada, et Eesti Energia ettevõtte Enefit Greeni ja Nelja Energia koondumine on keelatud.

Alternatiivselt taotleb Skinest Energia, et konkurentsiamet teeks uue otsuse, millega keelataks ettevõtete koondumine või teise alternatiivina kohustada konkurentsiametit jätkama Enefit Green AS ja Nelja Energia AS koondumise menetlust.

Koos kaebusega esitas Ossinovski ettevõte ka esialgse õiguskaitse taotluse, millega paluti viivitamatult peatada tagasiulatuvalt konkurentsiameti otsuse kehtivus ning keelata Enefit Greenil ja Nelja Energial koondumise jõustamine kuni käesoleva kohtuasja menetlust lõpetava kohtulahendi jõustumiseni.