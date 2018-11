RKAS hädas hoonetega

Rahandusministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, sotsiaalministeerium ning justiitsministeerium kolisid 2017. aasta augustis ümber Suur-Ameerika 1 asuvale 16 000 ruutmeetri suurusesse ministeeriumide ühishoonesse. Seoses sellega vajasid aga endised ministeeriumihooned uut rakendust.

Postimees on varem kirjutanud, et kinnisvaraekspertide sõnul on tühjaks jäänud vanad ministeeriumihooned «parajad pirukad», millest lahti saamine on väga keeruline ja võib võtta aastakümneid. Nii on laias laastus ka läinud.

Justiitsministeeriumi hooned aadressil Tõnismägi 5a, Tõnismägi 8 on praeguse seisuga Riigi Kinnisvara omandis. Tõnismägi 5a maja jääb seejuures edasi riigi kasutusse ning hoone tulevasteks kasutajateks on haridus- ja teadusministeeriumi valitsemisala asutused. Tõnismägi 8 hoone on konserveeritud ehk hoone on valves. RKAS-i kommunikatsioonijuhi Mariliis Sepperi kinnitusel hoiab ettevõte majaesise linnatänava korras ning tagab hoone miinimum köetuse, samas ei ole välistatud ka hoone müük.

Ka rahandusministeeriumi kasutuses olnud hooned Endla 13, Lõkke 3a ja Lõkke 5 on riigiettevõtte omandis. Lõkke 5 hoone on seejuures osaliselt üüritud, Lõkke 3a konserveeritud ning Endla 13 samuti osaliselt välja üüritud. Sepperi sõnul on nende hoonete praegune peamine eesmärk riigi kinnisvara vajadusi lahendada.

Endine majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi Harju tänav 11 hoone on ka RKAS-i omandis, kuid hoone võib minna asenduspinnana riigi kasutusse. Sellisel juhul riigiettevõte hoonet sel aastal müüki ei suuna ning müügi täpsem aeg sõltub asenduspinna kasutamise perioodist. Täpsemad plaanid peaksid selguma tänavuse aasta lõpuks.