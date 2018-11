OTSE: Danske vilepuhuja annab Taani parlamendi ees aru

Täna kell 10.30 Eesti aja järgi algab Taani parlamendis avalik arupärimine Danske Banki Eesti harus toimunud rahapesu teemal. Arupärimise eesmärk on välja selgitada, miks 2007-2015. aastal toimuvat ei takitstatud ning kuidas on võimalik sarnaseid olukordi tulevikus takistada.

Howard Wilkinsoni advokaat Stephen Kohn ütles eile Bloombergile, et vilepuhuja on valmis tegema koostööd Taani parlamendiga, kuigi teda võib ohustada kohtutee Danske panga konfidentsiaalsusreeglite rikkumise tõttu.

Briti kodakondsusega Wilkinson töötas Danske pangas aastatel 2007-2014. Ta lahkus ametist neli kuud peale seda, kui esitas Danske peakontorile teate pangas toimuvatest kahtlastest tehingutest. Danske Bank on andnud Wilkinsonile loa anda täna tunnistusi Taani parlamendi ees ning kolmapäeval Euroopa parlamendi ees. Samas hoiatas pank Wilkinsoni, et tunnistuste põhjal võib prokuratuur algatada tema osas kriminaalmenetluse konfidentsiaalsus- ja vaikimiskokkuleppe rikkumise eest.

“Me oleme sügavalt mures, sest teised Danske panga töötajad võisid samuti allkirjastada vaikimiskokkulepped, millel on võimalikele tunnistajatele hirmutav mõju,” ütles Kohn. Advokaat lisas veel, et Taani peaks kohandama seadusandlust, et kaitsta vilepuhujaid, sest tema sõnul on ennekuulmatu, et Wilkinson võib tunnistamise tõttu sattuda kriminaalmeneltuse alla.