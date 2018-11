Galerii: Maxima asutaja tahab Tallinna kesklinna ehitada hotelli

Ettevõtte majandusaasta aruandest selgub, et Eha Keskuse rekonstrueerimine hotelliks on plaanis 2020. aastal. Selle jaoks on Arhitekt Tarbe OÜ esitanud linnale ka projekteerimistingimuste taotluse viie- kuni kaheksakorruselise hotelli projekteerimiseks.