Liviko juht: kui Rõivas oleks võimul, tõuseks aktsiisid veel aastaid

Poliitiku jaoks oli väga mugav tõsta aktsiisi ja loota, et sellest tuleb eelarvesse rohkem raha. Mina olin toona hüüdja hääl kõrbes. Aastal 2015 kirjeldasin täpselt seda, mis praegu on hakanud toimuma.

Toona naeruvääristati seda probleemi. Arvutati n-ö Excelis. Aga ei arvestatud, et Eesti on väike, liberaalse majanduspoliitikaga ja praktiliselt ilma piirideta majandus. Arvati, et piirikaubandust ei teki. Toonase Rõivase valitsuse otsusel peaksid aktsiisid tõusma edasi aastani 2020, mistõttu on veider kuulata nende kriitikat.