Pankadele saab varsti teha hiigeltrahve

Ta märkis, et äärmuslikematel juhtudel võivad finantsvaldkonna rikkumised näiteks mõjutada kogu riigi majandust, mistõttu karistused peavad olema heidutavad. Kehtivad rahatrahvide ülemmäärad on juba aastaid ajale jalgu jäänud ega taga vajalikul määral rikkumiste ärahoidmist.

Praegu näeb karistusseadustik üldreeglina ette, et juriidilisele isikule võib kohus või kohtuväline menetleja väärteo eest kohaldada rahatrahvi summas 400 000 eurot. Praegu riigikogu menetluses olev karistusseadustiku muutmise eelnõu näeks aga ette uue võimaluse kohaldada kõrgema ülemmääraga rahatrahve, kui see on vajalik rahvusvahelise, sealhulgas näiteks Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Nii võiks kõrgendatud määraga trahv ulatuda kuni 20 miljoni euroni.