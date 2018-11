Uues ametis Tuiksoo ootab Paldiskisse miljardi jagu investeeringuid

Soovime rõhutada, et Paldiski sadamate ja raudteetransporti kasutavate ettevõtete seisukohalt on Rail Balticu rajamise käigus vajalik ja riigipoolse investeeringuna otstarbekas planeerida Tallinna ringraudtee ehitusel Paldiskit ühendav Saue-Lagedi lõik Rail Balticu ühe osana, kirjutas Tuiksoo pöördumises majandus- ja taristuminister Kadri Simsonile.

Tuiksoo märkis, et Paldiski on kiiresti arenev tööstuskeskus Läänemere piirkonnas ning vastavalt Paldiski Ettevõtjate Liidu ja Team Paldiski arendatavale investorteeninduse programmile on aastaks 2030 planeeritud Paldiski ja Lääne-Harju valla territooriumile investeerida 1 miljard eurot, mis eeldab ka ressursimahukat logistilist võimsust.