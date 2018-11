Riik asub Ruhnu ühendust taastama: esmalt hoidke veised lennurajast eemal

Ruhnu saare elanikud on oma jõududega talgute korras üritanud loomakarja ühte kohta ajada, kuid selgus, et seda on väga keeruline teha ja katse ebaõnnestus.

«Arvestades Ruhnu saarega püsiühenduse piiratust talvisel navigatsiooniperioodil, selgitame koostöös maanteeameti, lennuameti ja AS-iga Tallinna Lennujaam välja Ruhnu lennuväljal ohutuse tagamisega seotud asjaolud ning edasise töökorralduse. Kuivõrd lennuohutuse tagamine on alati prioriteet, palun kogukonnal ja loomade pidajal esimese meetmena viivitamatult tagada loomade piiramine, et tulevikus välistada loomade sattumine lennuväljale,» kirjutas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas oma vastuses Ruhnu vallavanemale.

Lennuamet on Ruhnu lennuväljale andnud Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Konventsiooni kohase lennuvälja tarastamise nõude täitmisel erisuse, mis tugineb kogukonna, loomapidajate ja AS-i Tallinna Lennujaam seisukohtadele.

«Kohalik kogukond on kinnitanud, et loomade liikumise tõkestamiseks rajatakse elektrikarjusega varustatud laudaed ning loomade valvamiseks palgatakse karjak. Seega on kahetsusväärne, et Ruhnu lennuvälja ohutustaset ei ole suudetud säilitada,» tõdes Kuningas.

Ruhnu valla kriisikomisjon tegi probleemi lahendamiseks mitmeid ettepanekuid: näiteks tagada lennuväljale ööpäevaringne mehitatud valve – kohapealne tööjõud on olemas. Tõkestamaks lennurajale loomade juurdepääsu, võiks kriisikomisjoni hinnangul rentida kiiremas korras teisaldatava piirdeaia, mis toodaks kohale erilaevaga.

Ühe võimalusena näevad Ruhnu võimud regulaarse lennuühenduse või muu transpordiühenduse tagamist valitsuse reservfondist vahenditest. Samuti paluti tagada laevaühendus Ruhnu saarega.

Ruhnu lennuvälja operaator Anne Mikson ütles Meie Maale, et probleem on pikaaegne, aga nii hulluks pole varem olukord muutunud. «Need tarad, mis siia kunagi ehitati, loomi ju ei pea,» sõnas ta. «Omanik pidi vist kuskil politsei- ja piirivalveametis töötama ja pole aasta jooksul kordagi Ruhnus käinud. No ei saa ikka nii, et tood loomad saarele ja siis ei tunne nende vastu enam huvi.»