Soomaa haabjas tegi suure sammu UNESCO vaimsesse pärandisse kandmise poole

Soomaa haabjakultuuri kandja Aivar Ruukel ütles, et Eesti Haabjaselts ja Põlisrahvaste Arengu Keskus esitasid kuu aega tagasi ühispöördumise kultuuriminister Indrek Saarele, et minister aitaks kaasa Soomaa haabjaehituse esitamisele UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. "Ilmselt oli sellest siis kasu, sest eile tuli vastus, et meie algatust toetatakse," ütles Ruukel.