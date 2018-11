Kohus ei tühistanud Tootsi tuulepargi enampakkumist

«Meil on kohtuotsuse üle kahtlemata hea meel. Eraettevõtjad versus riik – või riigiasutused/ettevõtted – asjade puhul on võit esimeses kohtuastmes üpris haruldane nähtus. Oleme öelnud algusest peale, et Tootsi tuulepargi sokutamine vahendeid valimata riigiettevõttele Eesti Energia pole endast lugupidavale õigusriigile kohane,» ütles Eesti Elektri juhatuse liige Andres Sõnajalg.