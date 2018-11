Eesti Energia hiigeltehing tule all: ka Sõnajalad alustasid kohtuteed

Vennad lisasid, et nad on esitanud mahukaid vastuväited Nelja Energia ning Enefit Green koondumisele, kuid tänaseks pole konkurentsiamet esitatud vastuväidete osas mistahes tagasisidet andnud.

Nende hagi tugineb sellele, et Eesti Energia teatas meedias, et viisid tehingu lõpuni 6. novembril koheselt pärast koondumisloa saamist. Samas konkurentsiamet avaldas koondumisotsuse Ametlikes Teadaannetes alles 7. novembril, mistõttu Sõnajalad ei saanud oma vastuväiteid esitada.

Andres Sõnajalg ütles, et selline asjade kulg viitab selgelt, et osapooled koordineerisid tegevusi omavahel, mis heidab varju ka otsuse sisulistele argumentidele ja võimalikule kallutatusele.

«Konkurentsiamet on tänaseks meile öelnud, et 19. novembril teatavad koondumisosalised, milliseid andmeid nad koondumisotsuses peavad enda ärisaladuseks ja alles seejärel otsustab Konkurentsiamet millisel kujul meile otsus edastatakse. Samas on selge, et koondumismenetluse raames oli piisavalt aega välja selgitada, mis on osalejate ärisaladused, mis mitte ning vastuväidete esitajatel palus Konkurentsiamet vastava info esitada koheselt peale vastuväidete esitamist juba varasuvel,» ütles Supremia vandeadvokaat Silja Holsmer.