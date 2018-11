Nädalakommentaar: nõrgad ettevõtted hakkavad välja surema

Aasta on jõudnud sinnamaale, kus asutakse vaikselt saavutatut kokku võtma ja tegema plaane järgmise tarbeks. Sarnast vaadet maailmamajandusele proovib anda ka teisipäeval avaldatud SEB majandusprognoos Nordic Outlook. Kõlab küll veidi ümmarguselt, ent kokkuvõttes on 2018. aasta on olnud eripalgeline. Tõepoolest, kui näiteks USA on vaatamata kogu poliitilisele kärale suutnud näidata väga kiiret majanduskasvu, siis Euroopas on seis märksa nigelam ja nii mitmegi areneva majanduse käekäik on turgudel tänavu suisa paanikat külvanud. Aktsiaturgude suurenenud närvilisus on omakorda pannud osa inimestest ärevalt küsima, kas ees on ootamas järjekordne majanduslangus?

Kuid alustame maailmamajanduse säravaimast punktist Ühendriikidest. Selles, et USA majandusel läheb tänavu hästi, ei kaheldud üldiselt juba ka eelmisel aastal. USA tööturg on järjepanu tugevnenud ja töötuse määr langenud nüüdseks tublisti alla 4% taseme. See on lubanud majapidamistel suurendada tarbimiskulutusi ja soosinud ka investeeringute kasvu. Täiendava tõuke on Ühendriikide majandusele andnud presidendi viljeletav helde eelarvepoliitika ja maksukärped, iseasi, kas need riigile ka pikas plaanis kasuks tulevad. Kuigi tööhõivel on USAs läbi kõrgema tööjõus osalemise määra potentsiaali veelgi tõusta, saab SEB prognoosi kohaselt riigi majanduskasv lähiaastail olema siiski tagasihoidlikum. Paljuräägitud kaubandussõja otsene mõju jääb piiratuks, kuid eksporti ja investeerimis­valmidust mõjutab see siiski. Nii aeglustub majanduskasv tänavu oodatavalt 3,1%lt 2020. aastaks 1,9%ni. USA majanduskasvu hakkab aina enam ohjama ka karmistuv intressikeskkond. Juba täna on föderaalreservi peamine intressimäär Euroopa mõistes astronoomilise 2,25% juures. Kavakohaselt Fed intressitõusudega ka jätkab, jõudes 2019. aasta lõpuks 3% ja 2020. aastaks 3,25% tasemele.

Hirm arenevate turgude pärast on liialdatud

Suurimat ärevust on käesolev aasta külvanud arenevate turgude käekäigu pärast. Seejuures on mured küllalt eripalgelised. Aasta esimeses pooles valutati südant USA intressitõusude pärast, mis tõstsid laenuintresse arenevate turgude ettevõtete jaoks, kes olid eelistanud laenata rahvusvaluuta asemel dollareid. Hiljem vaadati hirmuga Türgi liiri vabalangust ja kaubandussanktsioonide taaskehtestamist Iraanile. Kõige selle taustal ei väsita rääkimast Hiina majanduse jahtumisest, mis maailmamajanduse külili võib keerata. Nii pole imestada, et MSCI arenevate turgude aktsiaindeks kaotas jaanuarist oktoobrini enam kui veerandi oma väärtusest. Suures plaanis näib see hirm olema siiski liialdatud. Tegemist on endiselt kiiresti kasvavate turgudega, kelle majandused on üldjoontes kindlamal alusel kui varem. Suur osa neist riikidest sõltub endiselt ekspordist USAsse ja Euroopasse ning seni, kuni lääneriikide majanduskliima püsib soodne, ei maksa suuremaid tõrkeid oodata ka arenevate turgude majandustes. Kuigi nii Indias kui Hiinas on lähiaastail oodata majanduskasvu aeglustumist, tuleb meeles pidada, et tegemist on marginaalse muutusega riikides, kus keskmine SKP kasvutempo jääb endiselt 6-7% juurde.

Saksamaa ei vea Euroopa majandust igavesti