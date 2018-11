Kahtlus: Danske töötajatele maksti althõlma

Praeguse seisuga on Eestis algatatud Danske filiaali kaheksa endise töötaja kriminaaluurimine, kes võisid aidata kaasa panga kaudu toimunud rahapesule.

Taani ärilehe andmeil on uurimisest ilmnenud, et mitmed neist kandsid suuri summasid omaenda pangakontodele. Kahtluste kohaselt võisid need summad pärineda panga kahtlastelt klientidelt ja kujutada endast sisuliselt altkäemaksu.