Saaremaa saab 14.4 miljonit eurot maksva veealuse elektrikaabli

Eleringi teates tuuakse uue kaablihanke kohta esile veel järgmised faktid:

Väikese väina uue 110-kilovoldise kaabelliini kogupikkus Muhu saarelt kuni Orissaare uue alajaamani on 6,7 kilomeetrit, sellest meres 4,7 kilomeetrit. Väikese väina merekaabli maksumus on ligi 5,4 miljonit eurot.

Mõlema väina kaabli läbilaskevõime on 520 amprit. Merekaablis on kolm faasi ühendatud ühte kaablisse. Kaabli läbimõõt on 190 millimeetrit, kaal 67 kilogrammi meetri kohta.

Merekaablid paigaldatakse merre ühe pika kaablina ehk ilma jätkumuhvideta. Koos uue kaabliga paigaldatakse merre ka kiudoptiline sidekaabel. Mõlemas väinas süvistatakse kaabel merepõhja, et vähendada selle vigastamise riski ankrute, rüsijää ja muude väliste mõjutajate poolt.