Eesti inimeste õlul on üha suuremad tarbimislaenud

«Tarbimislaenude hoogsat kasvu toetab praegune soodne majanduskeskkond ning suhteliselt tihe konkurents tarbimislaenude turul. Kuigi tarbimislaenude kasv on kiire, on nende kogumaht Eestis endiselt veel suhteliselt väike,» kommenteeris finantsinspektsiooni juhatuse liige Andre Nõmm.

Siiski hoiatas Nõmm, et laenamisel tasub meeles pidada, et headel aegadel võetud laenukohustus kehtib ka tulevikus, mistõttu tarbija peaks eelnevalt kaaluma oma maksevõimega seotud riske majanduskeskkonna võimaliku halvenemise tingimustes.

Eraisikute laenujääk kokku oli 8,5 miljardit eurot. Enamik eraisikutele antud laenudest on jätkuvalt eluasemelaenud, moodustades 86 protsenti kogu laenujäägist. Eluasemelaenude jääk kasvas esimesel poolaastal kolm protsenti ja oli 7,3 miljardit eurot. Eraisikutega sõlmitud eluasemelaenu lepingute arv oli läbi aegade suurim: 177 549.

Suurem osa eraisikute laenude jäägist on endiselt koondunud Swedbanki (46%) ja SEB Panka (27%). Tarbimislaenude puhul võib suurimaks muutuseks pidada 2017. aastal turule sisenenud TF Bank Eesti filiaali turuosa kiiret kasvu 0%lt 8%ni.

Viimasel ajal on eraisikute tähtajalised hoiused liikunud rohkem väiksematesse pankadesse, mis pakuvad kõrgemat hoiuseintressi. Näiteks viimase kolme aastaga on Inbanki turuosa eraisikute tähtajalistes hoiustes kasvanud 0%lt 7%ni ning Bigbanki turuosa 8%lt 12%ni. Swedbanki turuosa on samal ajal langenud 47%lt 41%ni.