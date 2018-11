Bitcoin'i nõrkus mõjutab nüüd juba ka päristurge

Nvidia on varustanud arvutimängureid juba aastakümneid tipptaseme videokaartidega, mis võimaldavad mängida arvutimänge üha parema graafika peal. Viimastel aastatel on tekkinud aga väga tugev nõudlus võimsate videokaartide järele hoopis krüptovaluutade kaevandajate seas, kes kasutavad nende arvutusjõudu keeruliste matemaatiliste tehete lahendamiseks, mis ongi (lihtsustatult öeldes) kaevandamine.

Kõige väärtuslikuma ja tuntuma krüptovaluuta bitcoin’i väärtus on aga nüüdseks järsult langenud ja läbi on saanud ka buum. Nvidia on kaotanud kõrgemate hindade pärast suure hulga oma tavapäraseid mänguritest kliente, keda ettevõte üritab nüüd hindu langetades tagasi võita. Huang ütles investoritele, et tavapärane müük taastub tõenäoliselt selle kvartali lõpuks.