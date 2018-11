Saaremaa elektroonikatööstus püüdis meretranspordi turult suure kala

Incap Corporationi ja Incap Electronics Estonia juht Otto Pukk selgitab, et ettevõte on juba varasemalt tootnud Corvuse jaoks näidispartii ja lõpetanud tootmissüsteemi ümberhäälestamise, käivitades planeeritud seeriatootmise.

«Allkirjastatud koostööleping on meie jaoks väga oluline juba ainuüksi seetõttu, et merenduselektroonika ja -elektromehaanika näol on tegemist strateegilise ärivaldkonnaga, kus tahame keskenduda üha enam uute energialahenduste ja tööstuslike seadmete tootmisele,» selgitas Pukk.

Corvus Energy tegevjuht Geir Bjørkeli lisas, et nad arendavad täna välja tootmist Norras, mistõttu on neil hea meel, et nad leidsid siinses piirkonnas professionaalse partneri, kes aitab pakkuda kõrge kvaliteediga tooteid Skandinaavia turupiirkonnas. «See koostöö on meie jaoks väga väärtuslik, kuna võimaldab meil arendada edasi uusimaid akude süsteeme.»