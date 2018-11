Brexiti draama tõi suure aktsialanguse

Aktsialangus puudutas eelkõige ettevõtteid, kes teevad enamuse oma ärist Suurbritannia piires ja on nii tugevalt sõltuvad Briti majandusest. Just selle pärast said suurima põntsu ehitusfirmad, pangad ja jaemüüjad, kelle tegevust ohustab poliitiline ebakindlus kõige rohkem.

Suuri ettevõteid hirmutab ka mõte uutest valimistest, mille käigus võib võimule saada leiboristist Jeremy Corbyn, kes on lubanud muuhulgas riigistada suure osa majandusest ja tõsta järsult ettevõtetele kehtivaid makse. Just suurem võimalus uuteks valimisteks andis valusa hoobi Royal Bank of Scotlandi aktsiale, mille Corbyn on lubanud riigistada.