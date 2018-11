Viinavabriku juht Janek Kalvi on rahul, et mullu tõsteti õlleaktsiisi ning vähendati vahet kange ja lahja alkoholi maksustamise vahel.

Tänavu 120. tegutsemisaastat tähistava Liviko juhi Janek Kalvi sõnul on ta mõnes mõttes tänulik, et praegune valitsus mullu suvel nii jõuliset õlleaktsiisi tõstis, kuna see vähendas oluliselt kääre kange ja lahja alkoholi maksustamise vahel.