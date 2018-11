Ministeerium: kõik võimalused suhkrutrahvi tagasi saamiseks on ammendunud

Euroopa Kohus jättis rahuldamata Eesti apellatsioonkaebuse ülemäärase suhkru laovaru eest määratud niinimetatud suhkrutrahvi asjas. See tähendab, et jõusse jääb Euroopa Üldkohtu 2017. aasta otsus, millega jäeti Eesti Vabariigi hagi Euroopa Komisjoni vastu läbi vaatamata, rääkis maaeluministeeriumi õigusosakonna juhataja asetäitja Ingrid Raidme.

«Eesti on teinud kõik, mis võimalik, et saada tagasi Euroopa Liidu eelarvesse niinimetatud suhkrutrahviks ettevõtjate eest makstud raha. Apellatsioonimenetlus oli viimane aste ja sellega on Eesti võimalused selle raha tagasi saamiseks ammendunud,» ütles Raidme.

Euroopa Kohus küll leidis, et Eesti apellatsioonkaebus on vastuvõetav, kuid selles esitatud kolm väidet tuleb tagasi lükata kui põhjendamatud või tulemusetud, selgitas maaeluministeeriumi spetsialist otsust.

Eesti esitas tema sõnul apellatsioonkaebuse, kuna ei nõustunud Euroopa Kohtu süsteemi kuuluva Üldkohtu 2017. aasta kohtuotsuses toodud seisukohaga, et Komisjon ei pea Eesti suhtes tehtud suhkrutrahvi otsust muutma hilisemate kohtuotsuste tõttu. Euroopa Kohus Eesti arvamusega ei nõustunud ning Euroopa Kohus asus seisukohale, et õigusnorme ei rikutud ja Eesti väide on põhjendamatu.

Samuti leidis Eesti apellatsioonkaebuses, et Üldkohus eksis oma otsuses suhkru ülemääraste varude üleminekumeetmeid kehtestava määruse eesti keeles Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäevas. Lisaks jättis Üldkohus Eesti hinnangul oma otsuses põhjendamata, kuidas oli seda määrust võimalik isikute suhtes rakendada vaatamata sellele, et see määrus ei olnud Eesti Euroopa Liiduga liitumise hetkel nõuetekohaselt avaldatud.

Euroopa Kohus asus kahe viimase väite osas seisukohale, et need käsitlevad üksnes kohtuotsuse täiendavaid põhjendusi ja seega ei saa need kaasa tuua kohtuotsuse tühistamist. Need Eesti väited lükkas Euroopa Kohus tagasi tulemusetuse tõttu.

«Seega ei pea komisjon oma niinimetatud suhkrutrahvi määramise otsust Eesti esitatud taotluse alusel uuesti läbi vaatama ja muutma, et viia see kooskõlla hilisemate kohtuotsustega, ja Komisjoni otsus jääb endiselt kehtima muutmata kujul,» rääkis maaeluministeeriumi õigusosakonna juhataja asetäitja Ingrid Raidme.