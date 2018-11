Isa aitamise soovist sündinud Eesti idu kaasas miljoni

Idufirma eAgronom asutasid kaks aastat tagasi talus üles kasvanud Robin Saluoks ning tarkvaraarendaja Stenver Jerkku. Firma kodulehel räägib Saluoks loo sellest, et põlluharimine on tema perekonna pärand ja osa tema DNA-st: tema isa on põllumees, agu oli ka tema isa. Robin ise põllumees pole, ehkki on üles kasvanud talus.

«Vanemaks saades hakkasin otsima nutikaid lahendusi oma isa aitamiseks. Looduse keskel üles kasvamine toitis minu uudishimu ja tahet õppida,» jutustab Saluoks kodulehel. «Nagu paljud teised põllumehed, kasutas ka minu isa Exceli tabeleid, et täita riiklikke aruandeid. Minu silmis varastas see temalt aega, mida oleksime saanud koos veeta. Paljude aastate jooksul pidi ta sisestama sama infot kümnesse erinevasse süsteemi!»

Kuna Saluoks oli koolis veidi programmeerimist õppinud, otsustas ta endale väljakutse esitada ja luua tarkvara, mis sisaldaks kogu infot, mida isa talu majandamiseks vajas. «See ei olnud küll lihtne, aga ma olin piisavalt optimistlik ja järjekindel, et oma eesmärk saavutada ning peagi oli esimene versioon meie tarkvarast valmis, et seda minu isa talus proovida,» räägib Saluoks. Peagi soovitati tarkvara ka teistele põllumeestele näidata.

Kuus kuud pärast toote väljatoomist, 2017. aasta jaanuaris, oli eAgronomis hallata juba 200 000 hektari teraviljapõlde. Praeguseks tegutseb firma üheksast riigist Poolast Kanadani ning firma kaudu hallatakse 700 000 hektarit põllumaad.

Firma plaanib 2019. aasta märtsiks kasvada vähemalt 1 miljoni hektari põllumaani, viie kuni seitsme aastaga on firma sihiks seadnud aga juba 100 kuni 300 hektarit.

Laienemiseks on firma tublisti kapitali kaasanud: selle aasta alguses kaasati omanäolise põllumeeste ühisrahastuse kampaaniaga 50 põllumehelt kokku 500 000 eurot. Täna teatas firma aga, et on kaasanud terve miljoni, sedakorda erakapitalifondidelt nagu Black Pearls VC, Trind Ventures, TMT Investments, United Angels VC ja teised.

Black Pearls on riskikapitalifirma, mis haldab varajase faasi fonde. Tänavu on firma investeerinud lisaks eAgronomile veel Inslysse ja Deep.BI-sse.

United Angels VC on Eestis tegutseb varajase faasi riskikapitalifirma. Peamiselt tegeletakse ärilt-ärile lahenduste, tarkvara kui teenuse ning toidutehnoloogia projektide rahastamisega. Fondi portfellis on mitu Põhja-Euroopa ülikiiresti kasvavat firmat, näiteks Taxify, Monese ja Veriff, ent samas ka FoodDocs, Click & Grow ning Epic Foods.

Trind tegeleb Euroopa tehnoloogiaidudega, keskendudes peamiselt Baltikumile ja Soomele. Keskmine alginvesteering portfelliettevõttesse on 200 000 eurot ning ühte firmasse paigutab fond kuni 3 miljoni teurot.