Visit Estonia meelitab Soome purjetajaid Eestisse seilama

EAS turismiarenduskeskuse Visit Estonia mereturismiprogrammi Sail In Estonia raames toimus lõppenud nädalal Helsingis Lauttasaari jahtklubis klubiõhtu, kus Eesti purjetajad tutvustasid Soome hobipurjetajatele ja merematkajatele Eesti ranniku võimalusi ning külalissadamaid.

Lennusadama jahisadama juht Lauri Väinsalu tutvustas Meremuuseumi sadamas 2019. aastal toimuvat ürituste kava. Haven Kakumäe müügijuht Olari Vokk ütles, et soome purjetajad on Läänemere uusima ja suurima sadama juba avastanud, kuid ruumi jätkub enamatelegi.

Kõiguste sadama omanik ja sadamakapten Niklas Jansson ütles, et Kõiguste sadam on üks vanemaid ja tuntumaid sadamaid Saaremaal, mida välismaa merematkajad vanadelt admiraliteedi kaartidelt senini mäletavad. Vahepealse piiritsooni-perioodi tõttu jäi sadam korraks unarusse, kuid on nüüd rekonstrueeritud ja külalistele taas avatud.