«Pank» 5. osa – aga mis toimus tegelikult

«Kõik käis väga kähku. Mind süüdistati algul ju selles, et mul puuduvat üldse tuleviku nägemine. Olime ju alles oma osaluse Hoiupangas maha müünud,» lisas Jüri Mõis. «Algul Taal ütles ära, aga siis tuli juba ise pakkuma. Sellest, et Hoiupanga bilansis oli juba sees Daiwa surmahoop, polnud meil veel õrna aimugi. Sealt need hilisemad jamad pihta hakkasidki,» lisas ta.