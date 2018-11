Soomes on puudus 60 000-st töötajast: migratsiooni piiranguid võidakse vähendada

Seda on kaks korda rohkem, kui 2016. aastal. Seetõttu proovib Kauppalehti sõnul Soome Kaubanduskoda väljastpoolt Euroopa Liitu tulevate tööliste piiranguid leevendada.

Kui hetkel on Soomes tööle kandideerijate seas eelisjärjekorras inimesed, kes on pärit Euroopa Liidust või Euroopa majanduspiirkonna (EMP) riikidest, siis Kaubanduskoda sooviks lihtsamaks teha olukorra just väljastpoolt tulevate riikide elanikele.