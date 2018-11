Tõniste: Jevgeni Ossinovski huvid energeetika vallas on läbipaistmatud

Rahandusminister Toomas Tõniste põrutas Ossinosvkile vastu öeldes, et kõik, mida Eesti Energia teenib, kuulub riigile ja seeläbi meile kõigile. «See, kelle huve on energeetika alal esindanud SDE ja Jevgeni Ossinovski, ei ole kaugeltki sama läbipaistev,» ütles Tõniste vastuseks.

Vaidlusele lisab tuure asjaolu, et Eesti Energia ettevõte Enefit Green sai hiljuti konkurentsiametilt loa osta taastuvenergiaettevõte Nelja Energia, kuid otsus peatati 8. novembril, kui Oleg Ossinovski ettevõtte Skinest Energia esitas Tallinna halduskohtule kaebuse konkurentsiameti otsuse peale. Seega peatati ettevõtete koondumise jõustumine kuni 10. detsembrini.

«SDE on järjekindlalt seisnud vastu sellele, et Eesti Energia toodaks Narva elektrijaamades puidust taastuvenergiat, mistõttu kõik Eesti elektritarbijad peavad maksma liialt kõrgeid taastuvenergiatasusid. Samuti soovib SDE, et Eesti Energia lõpetaks põlevkivienergeetika ning tahab ka elektrivõrgud Eesti Energiast eraldada. Suures plaanis ongi see kogu Eesti Energia,» ütles Tõniste Jevgeni Ossinovskile vastu. «Maksumaksjale kuuluva suurima ettevõtte hävitamine on maksumaksjale otseselt kahjulik plaan,» lisas ta.

Hetkel on ettevalmistamisel Enefit Greeni avalik aktsiaemissioon. «Oleme valmis arutama ka selle üle, kas elektrivõrke tuleks tihedama konkurentsi huvides teisiti hallata ning selles osas käib praegu majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud analüüs. Kindlasti ei ole me nõus aga sellega, et teha mitme parameetri järgi Eesti suurima ettevõtte arvelt kingitusi ei tea kellele,» rõhutas Tõniste.