Eesti kaotas Euroopa Kohtus suhkrutrahvi vaidluse

Eesti pidi Euroopa Liiduga liitumisel tasuma niinimetatud trahvi erinevate kaupade üleliigsete laovarude eest. Vaidlus suhkru üleliigse laovaru üle on esile kerkinud, kuna Eesti on väljendanud kahtlust, kas Euroopa Komisjon täitis omapoolset kohustust tagada, et vajalikud õigusaktid oleksid ühinemise kuupäeval Euroopa Liidu Teatajas eestikeelsena avaldatud.

Üks olulisi argumente, miks EL-i kõrgeim kohus hagi mullu läbi vaatamata jättis, oli asjaolu, et 2012. aasta kohtuotsuseid ei peetud uuteks ega olulisteks asjaoludeks. Apellatsioonikaebuses märkiski Eesti muuhulgas, et see seisukoht on ekslik ning tegelikult on asjaolud muutunud. Värskes otsuses märkis aga Euroopa Kohus, et esialgne põhjendus on asjakohane.