Uber jäi üle miljardiga kahjumisse

Süvenenud kahjumi taga on paljuski Uberi laiaulatuslikud investeeringuid mitmetesse uutesse teenustesse nagu raskevedu, toidu kohaletoomine ning elektrilised jalgrattad ja tõukerattad. Investeeringute taga on paljuski üha kahanev kasv sõidujagamisteenuse kasutamises ning ettevõtte soov kasvatada oma väärtust enne järgmisel aastal toimuvat aktsiate avalikku esmapakkumist (IPO).

Võrreldes möödunud aasta kolmanda kvartaliga on Uberi kahjum siiski vähenenud 27 protsendi võrra, kui ettevõttest lahkus skandaalne tegevjuht ja asutaja Travis Kalanick. Uberi käive oli kolmandas kvartalis 2,95 miljardit dollarit, mis on võrreldes kvartaliga enne seda umbes viie-protsendine kasv. Möödunud aasta kolmanda kvartaliga võrreldes on käive kasvanud ligemale kolmandiku võrra.