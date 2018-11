Rannajoont ja merepiiri meil on, saari-laide jagub. Siseveeteed on soliidse pikkuse ja sügavusega. Purjetame, kalastame, sõidame kanuu ja jetiga. Meil on Tallink ja poliitikute plaan hakata laevu jälle kolme koduvärviga kaunistama. Tegelikult aga on seis meie meremajanduses üsna keskpärane. Töölaevu on Eesti lipu all kaks. Eesti väikelaevade registris on 33 000 jahti-paati, see tähendab ühte veesõidukit 40 elaniku kohta. Norras on vähemalt üks väikelaev igal leibkonnal.