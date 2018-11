Jahtide talvehotellid meelitavad jõukaid laevaomanikke

Väikelaevade ületalve hoidmisest ja nende hooldusest sügisest kevadeni on Eestis välja kasvanud terve majandusharu. Eraldi võttes on väikelaevade talviste hoiupindade rendiäri maht hinnanguliselt paar-kolm miljonit eurot aastas. Kuid koos aluste veest välja tõstmise, transpordi, puhastuse, hoolduse, remondi ning muude teenustega on tegemist paljudele ettevõtjatele ja eelkõige sadamaomanikele suurt huvi pakkuva tegevusvaldkonnaga.