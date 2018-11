Liviko: me pole kunagi tahtnud Eesti rahvast alkohoolikuteks teha

Kalvi sõnul ongi Liviko missioon propageerida kvaliteeti väärtustavat mõtteviisi ja kka alkoholikultuuri. «Kui inimesed hindavad kvaliteeti ja serveerimiskvaliteeti, siis nad panevad vähem rõhku alkoholi manustamisele kui sellisele.»

Seepärast peab Liviko direktor valeks lähenemiseks seda, kui hind on ainus kriteerium, mille kaudu riik üritab alkoholipoliitikat juhtida või suunata. «Siis me võtame ära kõik selle väärtuste poole. Meie roll ja eesmärk ongi pigem koolitada tarbijaid ja inimesi: pidage endast lugu ja jooge kõige paremat. Kui te head napsi tarvitate, siis tehke seda heas seltskonnas, õiges kombinatsioonis õigete söökidega, hästi serveeritult,» räägib Kalvi.

«Meie kogemus ütleb, et siis kui inimesed juba sellise suhtumise on omaks võtnud, siis nad ka joovad vähem. Nauditakse rohkem kvaliteetset jooki, mitte ei jooda lihtsalt alkoholi.» Alkohoolikuks ei taha Liviko tema sõnul kedagi muuta, hoolimata sellest, et terviseorganisatsioonid vabriku ümber säärast oreooli üritavad luua. «Me tegeleme ka sotsiaalsete kampaaniatega, soovitame inimestel vett juua ja hästi süüa ja ainult siis alkoholi tarvitada – kvaliteetsemalt,» loetleb Kalvi.

Alkoholi võib ju päris ära ka keelata, aga see ei tähenda, et see ära kaoks, arvab Liviko juht. «Ikka inimesed joovad ja küsimus on selles, et kes sellega tegeleb. Ma arvan, et Eestile on parem, et sellega tegelevad sellised ettevõtted nagu Liviko, mitte mingid põrandaalused ettevõtted,» avaldab Kalvi arvamust.

Lisaks alkoholile toodab Liviko ka näiteks energiajooki Starter, mis on Eesti brändidest üks enammüüduid, ning toob turule Fentimansi toonikuid ja limonaade. Toonikuäri on Kalvi sõnul praegu väga edukas projekt. «Eestis oleme ühed edukamad toonikud üldse. Kuna me toodame kvaliteetset džinni, siis me alati soovitame, et ärge rikkuge seda kvaliteetset džinni ära ebakvaliteetse toonikuga. Tasub siis juba ka kvaliteetne toonik sinna sisse panna,» räägib Kalvi ja rõhutab, et mittealkohoolsele sektorile pannakse üha rohkem rõhku.

Tuleval aastal plaanib Liviko jätkata jõulist ekspordi kasvatamist, olulise tähtsusega on ka Läti-Leedu tütarettevõtete lahendus. «Aga eksport ennekõike. Eesti turul me näeme, et tegelikult turg tõmbub kokku ja pigem optimeerime ja püüame kuidagi säilitada oma efektiivsust. Teha seda tööd, mis oleme kogu aeg teinud, aga perspektiivilt kasvu me Eestis ei näe,» ütleb Kalvi.

Uksed linnarahvale lahti

Praeguseks on Liviko saanud 120 aastat vanaks ning andis äsja teada, et alustab sünnipäeva puhul tootmises ringkäikude korraldamist eelregistreerunud külastajatele. Osalejad saavad teha ringkäigu tootmises, külastada äsjavalminud interaktiivset muuseumit ning võimalus osaleda baarmenide koolitusklassis LAB.

«Ajaga tuleb kaasas käia. Inimesed ootavad täna kuidagi loomulikult juba suuremat avatust,» põhjendab Kalvi, miks tehas on otsustanud uksed laiale avalikkusele avada. «Reklaamplakatit oskab ju igaüks teha, aga näidata, kuidas päriselt meie meistrid siin tööd teevad, millised on need seadmed, millised on tehnoloogiad, seda saavad ainult need, kes seda päriselt teevad.»