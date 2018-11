Kaja Kallase süüdistus: Jüri Ratas räägib sotsiaalmaksu laest, et kõigile meeldida

«Sellest käigust ma arvan seda, et Jüri Ratas tahab kõigile meeldida – lubada paremale ja vasakule kõike. Kui nad on koguaeg selle vastu olnud, siis peaks küsima, et kust see meelemuutus on tulnud,» ütles Kallas BNS-ile kommentaariks Keskerakonna esimehe kolmapäevasele avaldusele, et Ratas suhtub sotsiaalmaksulae kehtestamisesse toetavalt. Varasemalt on sotsiaalmaksule lae seadmine olnud Reformierakonna programmis.

Kallase sõnul on erakond seda arutanud ja vaadanud ka seda, mis Lätis on toimunud. «Sotsiaalmaksulage ei saa tõsta väga kõrgele, sest siis see aitab väga väheseid. Kui tõsta väga madalale, on suur mõju riigieelarvele,» märkis Reformierakonna esimees.

Ta rõhutas, et töötamisega seotud maksud võiks siiski olla väiksemad, seda nii väiksema kui ka suure sissetulekuga inimestele. «Meie jaoks on oluline tugev keskklass, kui see [lagi] jääb sinna vahele, kellele tugineb kogu toimiva riigi majandus, siis peaks arvestama eelkõige seda, mitte kõige kõrgemaid palku,» ütles Kallas.

Ratas puudutas maksupoliitikat kolmapäevasel pressikonverentsil, kus äsja Reformierakonnast lahkunud ettevõtjad Andrei Korobeinik ja Imre Sooäär teatasid, et kandideerivad järgmisel aastal toimuvatel riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas. Keskerakonna esimees rääkis, et Keskerakond poleks võib-olla neli aastat tagasi sotsiaalmaksu lae kehtestamisest rääkinud, ent aeg läheb edasi.

Ratase sõnul on poliitika muutunud palju liikuvamaks. «Oleme istunud ja arutanud neid teemasid, mida Imre ja Andrei täna välja tõid, ning seda, kuidas muuta ettevõtluskeskonda atraktiivsemaks ja viia Eestit edasi. Ka mulle on piinlik, et anname ka täna välja halle passe, samuti sümpatiseerib mulle mõte sotsiaalmaksu laest,» ütles Ratas.