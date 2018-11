Abiliin kõnedest punane: uus riigihangete register tõrgub, kasutajad hädas

Rahandusministeerium käivitas kolm nädalat tagasi uue riigihangete registri, millega kasutajad nüüd töö käigus ilmnenud vigade tõttu hädas on, kirjutab ERR. Ka infoliinilt nõu küsida on keeruline, sest kõneootejärjekord on teiste abiküsijate tõttu terve tund, kurdavad kasutajad.