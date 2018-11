Jüri Ratas lubab sotsiaalmaksulage

Reformierakonnast lahkunud ja äsja Keskerakonna nimekirjas kandideerimist kinnitanud Andrei Korobeiniku ja Imre Sooääre üks põhilisi argumente keskparteiga koostööd teha on sotsiaalmaksulagi, millest kujuneb nende, eelkõige Korobeiniku tegevuse üks peamisi punkte juhul, kui nad Keskerakonna nimekirjas riigikokku valitakse. Peaminister Jüri Ratas kinnitas, et selline punkt tõepoolest Keskerakonna programmi tuleb. Ratase sõnul pole veel ühist arusaamist, mis summa peale lagi pannakse, see on alles debattide küsimus.

Jüri Ratase büroojuht Tanel Kiik ütles ERR-ile, et sotsiaalmaksulagi tuleb neljakordse Eesti keskmise palga peale. Eesti keskmine palk oli tänavu teises kvartalis 1321 eurot, neljakordne keskmine 5284 eurot.

Sotsiaalmaksulagi on olnud üks teenusmajanduse koja kandvaid agendasid pikkade aastate jooksul. Samuti toetab selle sisseseadmist ka hulk kotta mitte kuuluvaid ettevõtjaid, kelle hinnangul on Eesti tööjõumaksud liiga kõrged ning takistavad Eesti majanduse arendamist, eelkõige kõrgepalgaliste töökohtade loomist.

Sotsiaalmaksulagi on olnud teemana sees Reformierakonna valimisprogrammis, kuid kadus sealt vaikselt juba mitu aastat enne seda, kui Reformierakond riigis võimult langes.

Sotsiaalmaks on teatavasti 33protsendine maks, mida praegu tasub tööandja - see on summa, mida töötaja iial oma kontol ei näe, ent mida tuleb tasuda igal tööandjal mis tahes töökoha loomiseks. Sotsiaalmaksulae puudumist on nähtud põhilise takistusena kõrgepalgaliste töökohtade loomisel - mida kõrgem palk, seda suurem on sotsiaalmaksuks minev 33 protsenti.

Reformierakonda takistas seda lubadust ellu viimast hirm, et neid hakatakse süüdistama "rikaste soosimises", kuna lihtsustatud käsitluses saavad sellest kasu eelkõige kõrgepalgalised. Ent seni, kuni sotsiaalmaks on tööandja maks, saavad sellest peamist kasu kõrgepalgalisi töökohti loovad tööandjad, st ettevõtjad.