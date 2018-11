Eesti Pank tööjõupuudusest: enim ruumi uute töökohtade loomiseks on Ida-Virumaal

Maksu- ja tolliameti andmed näitavad, et deklareeritud palgatulu saajate arv 2018. aasta kestel kasvas, mis on vastuolus täna avaldatud tööjõu-uuringul põhineva hinnanguga. Selle erinevuse taga võib olla mitu tegurit. Näiteks alahinnatakse tööjõu-uuringus hõivet juhul, kui rahvaarv aasta jooksul suureneb, näiteks rände mõjul. Sellele viitavad politsei- ja piirivalveameti hiljutised andmed lühiajalise töötamise registreerimise kohta.

Teine võimalus on see, et n-ö mustalt töötamine väheneb. See võib olla tingitud asjaolust, et keskmisest madalama palga korral sel aastal tööjõu maksumäär alanes ja see tõenäoliselt vähendas soovi mitteametlikult töötada.