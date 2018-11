Galerii: Tallinna lähistel on müügis 350 000-eurone saar

Tegemist on Tallinnast 9 kilomeetri kauguel asuva saarega. «Mõisa abihoone all jookseb suur tunnel ja sealt on võimalik jõgi läbi juhtida. Hoone on paksude paekivist seinte ja paksu vundamendiga. Sellele on võetud projekt ja seega võib hoonest teha kodu või äripinna,» rääkis Firmakodu OÜ juht ja saare omanik Veigo Virolainen.