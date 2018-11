Uuring: eestlaste rahulolu oma tööga väheneb, kaheldakse töö mõttekuses

«Pühendumuse langus ei tähenda seda, et töö on muutunud raskemaks – pigem on muutunud töötajate väärtushinnangud ja ootused tööle. Töötaja tahab tunda, et ta mitte lihtsalt ei teeni oma elustandardi toetamiseks raha, vaid teeb midagi, millel on laiem ühiskondlik tähendus või eesmärk. Tööandjad aga peavad väärt töötajate leidmiseks ja olemasolevate töötajate motiveerimiseks pöörama lisaks töötingimustele ja hüvedele oluliselt rohkem tähelepanu nö pehmetele väärtustele,» nentis Järve pressiteates..

«Eesti majandus on taas jõudnud staadiumisse, kus tööhõivemäär on Euroopa üks kõrgemaid, palgad on jõudsalt kasvanud ja inimeste majanduslik kindlustunne on märkimisväärselt paranenud. Sellises olukorras kujunevad töösuhte jõujooned sageli ümber ja me näeme, et tööturg on muutunud nii avalikus kui ka erasektoris pigem töötajakeskseks – tööandjad peavad end töötajatele maha müüma, mitte vastupidi,» sõnas ta.