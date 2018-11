TS Laevad kaalub madruste palgatõusuks mehaanikute koondamist

Saarte Hääl kirjutas 18. oktoobril, et Väinamere liinidel tekkis juba tänavu kevadel palgavaidlus laevamehi koondava ametiühingu ja TS Laevade juhtkonna vahel. Madrused soovivad tunnis juurde 50 senti, laevafirma on lubanud nõustuda 10-sendise palgatõusuga.

TS Laevade juhatuse liige Jaak Kaabel selgitas oktoobris, et laevameeste nõudmistele on raske vastu tulla, kuna ettevõtte tulu on fikseeritud riigiga sõlmitud liinilepingus. «Veo kasumimarginaalile on seatud piirid, mida ületada ei tohi,» tõdes Kaabel.