Nafta hind läks vabalangusesse

«See on nagu pangajooks,» ütles Reutersile maaklerfirma Price Futures Group analüütik Phil Flynn. «See on jõudmas punkti, kus asi pole enam fundamentaalnäitajates, vaid hindade täielik kokkukukkumine,» lisas ta.

OPEC prognoosis ka igakuises raportis, et järgmise aasta nõudlus kasvab 1,29 miljoni barreli võrra ööpäevas, mis on 70 000 barreli võrra vähem kui kuu aega tagasi avaldatud eelmises prognoosis. See oli ka neljas järjestikune prognoosikärbe.