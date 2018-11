Iga neljas vahetab praegu töökohta

Üks neist on Tõnis Saag, kes otsustas vahetada koha Proeksperdis koha vastu Taxifys, et arendada end tootejuhtimise vallas.

«Proekspert on väga äge ettevõte, aga Taxify kasvab kiiresti, tal on suurem haare ning ta pakub seega rohkem väljakutseid,» põhjendas ta.

Töökoha vahetamisel ei mänginud Saagi jaoks rolli majanduse hea seis ega palgaralli, kuid ta möönis, et vanasti olid töötajad oma ettevõttele lojaalsemad.

«Eks inimesed ole erinevad. Mõni otsib stabiilsust, teine kiiret arengut. Paljude jaoks on idufirmade seiklushimulisus ja maailmavallutamisplaanid hirmutavad ja nad tahaksid midagi rahulikumat. Praegu on tööturul kõik variandid olemas, Eestis tuleb järjest ettevõtteid juurde ja töötajatel on head valikuvõimalused,» ütles Saag.