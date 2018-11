Perling: Venemaa infost rahapesu uurimisel abi ei olnud

«Mingis vormis koostöö toimis. Teisalt ei saanud me 2013. aastal alustatud kriminaalmenetluse raames meie esitatud taotluste peale Venemaalt tõendeid või materjale, mis oleks meid edasi aidanud. Selline see koostöö oli,» ütles Perling.

Ta nentis, et prokuratuuri kohustus on suhtuda ettevaatlikult taolistesse õigusabitaotlustesse, nagu tulid Venemaalt.

«Kui Venemaa õigusabitaotlustes on midagi justkui väga detailselt kirjeldatud, ei saa me ei teha sellest kaugeleulatuvaid järeldusi ja peame suhtuma sellesse infosse teatud ettevaatlikkusega, eriti mis puudutab rahapesu ja üldse raskete kuritegude menetlusi,» lausus Perling.

«Rahapesujuhtumine menetluste tõhususe eeldus on, et riigil on endal ühelt poolt hea analüüsivõimekus ja teisalt tööriistad, aitavad sellise varjatud kuriteoliigi puhul tõendeid koguda. Oluline on ka see raha, kui vähegi võimalik, võimalikult kiiresti kinni pidada ja pöörata tagasi sinna, kus on selle seaduslik koht ,» ütles peaprokurör.