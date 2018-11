Raivo Vare: suurte äriprojektide elluviimine on Eestis väga keeruline

Puidurafineerimistehase projekti kuulsusetu hääbumise taustal – kas Eestis on üldse võimalik korda saata midagi suurt ilma, et häälekas vähemus selle nurjaks?

Puidurafineerimistehase eestvedajad sattusid kokku kolme vaimuga ja mitme õnnetusega. Esimene vaim oli klassikaline «mitte minu tagahoovis». See on loomulik ning inimlik ja ka mulle ei meeldiks, kui minu tagahoovi midagi tuleks. Aga siin on siiski olemas mingid võimalused tasakaalu leidmiseks. Teine on roheliste protestivaim, mis võtab Eestis üha rohkem tuure üles, mis on mõneti loogiline aga mõneti ka üle võlli minemas. Me ju kõik teame neid hõberemmelga lugusid. Kolmandaks sattusid nad kokku Tartu vaimuga, mis on eriline protestiloomuga mõtteviis.

Kolmele vaimule lisaks sattusid nad kokku mitme õnnetusega. Esimene õnnetus oli see, et nad sattusid poliitilisse tsüklisse, ehk siis meil pidevalt käivasse valimistsüklisse. Teiseks õnnetuseks oli kindlasti konkurentsihuvi, millest me ei taha rääkida.

Puitu välja vedavad sadamad olid vastu?

Puidurafineerimistehase vastu oli suur sektorisisene, logistikafirmade ja ka rahvusvahelise turu grupihuvi. Kui siit saab palgi odavamalt kätte, et see Soome viia, siis on ju soomlaste huvides, et see asi samamoodi edasi kestaksid. Kõik need asjaolud kokku viisid selleni, et tselluloositehase ideed ei suudetud läbi viia.

Hirmutav on see, et need vaimud ja õnnetused ei ole unikaalsed, nad lihtsalt lõid kõik korraga välja, need hirmud ja vaimud on tegelikult kogu aeg olemas.

Siis me ei saagi ju Eestis midagi suurt teha ja müüme oma kolme-eurost kohvi edasi?

Tegelikult me ei tahagi väga teada, mõista ja uurida. Mõne suurprojekti puhul me ülistame exceli tabelit ja samas teise projekti puhul me ei taha isegi uurida midagi, sest me usume ja teame.

Kes peaks andma käsu uurida?

Mis mõttes käsu? Valitsus algatas puidurafineerimistehase rajamiseks eriplaneeringu ja siis lõpetas ära. Eriplaneering ei ole saatanast, see on normaalne mehhanism ja võte suurte investeeringute paremaks teenindamiseks. Suuri investeeringuid tuleb teenindada, neid tuleb meelitada, neile tuleb meele järele olla. Ei tohi lähtuda eeldusest, mis on Eestis pikka aega valitsenud, et pole vaja midagi teha, meil on niigi kõik hästi ja kui üldse keegi tuleb, siis ta peab uksest sisse saamiseks kõvasti pingutama.