Rimi loobus müüjate kaitseks kange õlle müümisest

Kuigi Eestis kehtis aastaid seadus, mis keelas joobes inimesele alkoholi müüa, siis alles mõne aasta eest hakkas Rimi esimese poeketina seda ka täitma. «Meie teenindajate jaoks oli uskumatu, et selline seadus on üldse olemas, mis keelab joobes kliendile alkoholi müümise,» rääkis Rimi vastutustundliku ettevõtluse spetsialist Katrin Bats tänasel alkoholikonverentsil.

Poekett küll koolitas oma müüjaid, kuidas selliste klientidega käituda, kuid teenindajate kaitseks lõpetati osas kauplustes kõige odavama kange õlle müük. «Tegime selle otsuse, et seaduse järgimine oleks teenindajate jaoks lihtsam,» sõnas Bats. Ta lisas, et seni on poode, kus seda õlut ei müüda, et teenindajad ei satuks ohtu.

Batsi sõnul on müüjate koolitamisest olnud kasu. Ta tõi näiteks mõne aasta taguse juhtumi, kus nende ühe poe kohta laekus kaebus, et seal ei müüda klientidele õlut. Pood asus keskuses, kus parajasti käisid ümberehitustööd.

Kaebust uurides selgus, et selle poe müüjad olid otsustanud, et tunkedes meestele õlut ei müüda. «Selle otsuse taga ei olnud tõdemust, et tunkedes mehed tulid purjuspäi ostma, aga müüjad olid mõelnud läbi selle, et need mehed lähevad tööle ja seda ei saa teha purjuspäi,» ütles Bats.