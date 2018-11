Rekordiline sagimine tööturul: iga neljas töötaja ostetakse parema palgaga üle

Sel aastal on igas kvartalis umbes seitse protsenti töötajaist omal soovil senise tööandja juurest lahkunud ja alustanud tööd kellegi teise heaks. Laias laastus tähendab Kattai sõnul seda seda, et ühe aasta sees siirdub iga neljas palgatöötaja paremate võimaluste teed.

Majanduskeskkond on viimaste aastate soodsaim. Nõudlus toodete ja teenuste järele kasvab nii kodu- kui ka välisturul ning et sellest osa saada ja müüki suurendada, peavad ettevõtted üldjuhul inimesi juurde palkama. Kuna töötuid peaaegu pole, tuleb ettevõtetel üle meelitada juba rakkes olevaid inimesi, pakkudes paremat palka. Seetõttu ongi tööjõu voolavus praegu Eestis suurem kui eales varem, kirjeldas ökonomist.

«Isegi eelmise buumi ajal, mil ringlesid jutud, et ehitajaid ostetakse üle suisa ehituspoe kassajärjekorras, ei vahetatud töökohti nii agaralt kui praegu. Võib ette kujutada, kui hull oleks olukord veel siis, kui tööjõupuudust ei leevendaks töine sisseränne, mis on tollasega võrreldes tublisti suurenenud,» ütles ta.

On selge, et sellises olukorras jäävad sõelale ettevõtted, kes suudavad pakkuda paremaid töötingimusi, eeskätt suuremat palka. «Seega pole üllatav, et küsitlusandmete põhjal kurdavad töötajate nappuse üle ennekõike ettevõtted, kelle tootlikkusnäitajad on madalamad ning seetõttu ka palgad väiksemad. Nii mõnegi jaoks neist muutub olukord paraku väljakannatamatuks, sest ettevõtlusmaastikul käib karm olelusvõitlus,» rääkis Kattai.

Ta selgitas, et inimeste liikumine tasuvamale töökohale on ka üks põhjustest, miks keskmine palk sedavõrd kiiresti tõuseb. Isegi aasta alguses jõustunud uus tulumaksu süsteem, millelt oodati tööjõukulude kasvule teatavat leevendust, pole palkade kasvu ohjanud. «Ühesõnaga, heitlus töötajate nimel jätkub täistuuridel,» ütles ökonomist.

Töötus 10 aasta madalaim

Oktoobri lõpus oli töötuna registreeritud 29 759 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 4,6 protsenti. See on viimase kümne aasta üks madalaim näitaja.

Ka Tööandjate Keskliidu tööjõutermomeeter on näidanud, et tööjõuturul on olukord väga kuum. Kuigi töötute arv vabade töökohtadega võrreldes kolmandas kvartalis veidi kasvas, peab 40 protsenti tööandjatest tööjõupuudust endiselt suurimaks arengut takistavaks teguriks.