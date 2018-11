Maksuamet: ümbrikupalga vastuvõtmine on karistusvaba varastamine

«Sisuliselt on see karistusvaba varastamine,» ütles Reitmann, kelle sõnul on maksuametil senimaani olnud suhtumine, et ettevõtja on see, kes ümbrikupalga maksmist propageerib ja töötaja on olnud nõrgem pool. Nüüd aga on tööturg selgelt töötaja poole kaldu ehk siis töötajal on võimalus dikteerida, kuidas tema palgaga ümber käiakse, mistõttu on probleem kahepoolne.