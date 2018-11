Iisraeli suurärimees: Eestis istub igaüks oma seina taga

Eestis enam kui veerandsada aastat ettevõtlusega tegelenud ja kunagise EVEA panga üks omanikke Iisraeli suurärimees Amram Aharoni peab Iisraeli eeliseks seda, et ärieliidi hulgas tunnevad kõik üksteist ning on avatud.

«Ma arvan, et ärimehed tunnevad siin üksteist isegi paremini kui Eestis. Eestis istub igaüks oma seina taga, Iisraeli ühiskond on aga väga avatud. Iisraelis on meil isegi ütlus: kui sul on sidemeid, siis sa ei vaja kaitset,» rääkis Tel Avivis elav investeerimispankur Amram Aharoni.